Pugilato: 24/3 a Milano esordio Scardina da mediomassimi

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Si apre la stagione pugilistica del 2023 targata Opi Since 82: venerdì 24 marzo otto incontri di pugilato professionistico animeranno l'Allianz Cloud di Milano. La manifestazione, organizzata in collaborazione con Fight Club Fragomeni, sarà trasmessa in diretta negli Stati Uniti su Espn+ grazie al supporto di Top Rank.

Sono due gli incontri-vetrina della manifestazione: il ritorno sul ring di Ivan Zucco, che difenderà la cintura Internazionale Wbc dei pesi supermedi contro l'inglese Germaine Brown, e l'esordio nei pesi mediomassimi di Daniele Scardina, che si confronterà con il belga Cedric Spera in un match sulla distanza delle dieci riprese.

Nell'undercard spazio a match titolati, incontri di consolidamento ed esordi. Francesco Russo, campione italiano in carica dei pesi superwelter, difenderà la cintura tricolore dagli assalti di Christian Mazzon, pugile del Fight Club Fragomeni. Un incontro che promette spettacolo tra due pugili determinati che si trovano in un momento positivo delle rispettive carriere.

Maxim Prodan disputerà un incontro nei pesi welter sulla distanza delle otto riprese contro un avversario che deve essere ancora individuato ma che servirà a Prodan per rilanciarsi nei ranking internazionali. (ANSA).