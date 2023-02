Sci: Fisi "nessun esame per Goggia, sarà a Maribel per mondiali"

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Sofia Goggia non dovrà sottoporsi ad alcun accertamento clinico e sarà regolarmente al via dei prossimi mondiali di sci. Lo precisa la Federazione sport invernali, sottolineando che la campionessa azzurra "non ha in programma nessun esame diagnostico. Goggia è rimasta vittima di una scivolata nel secondo giorno di allenamenti a Passo San Pellegrino e ha deciso in accordo con lo staff tecnico di chiudere con un giorno d'anticipo il raduno. Concluderà la preparazione per i Mondiali a casa e sabato 4 gennaio si recherà regolarmente a Maribel insieme alle compagne di squadra" conclude la nota della Fisi. (ANSA).