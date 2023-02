6 Nazioni: Parisse si ritira ed è nel XV ideale di 'ogni tempo'

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Ci sono Sergio Parisse, ex capitano azzurro e primatista di presenze in nazionale con 142 caps, e Martin Castrogiovanni nel XV ideale di ogni tempo del 6 Nazioni messo insieme dal sito 'PlanetRugby', sorta di 'bibbia' per gli appassionati della palla ovale.

Per Parisse è un ulteriore riconoscimento dopo l'annuncio, fatto in un'intervista a un altro sito, il francese 'Rugbyrama', del ritiro al termine di questa stagione agonistica. "Finirò il prossimo giugno. Questa volta è sicuro - aveva detto Parisse -.

So che dopo venti anni trascorsi nel rugby professionistico ci saranno momenti difficili. So che mi mancherà e sto cercando di prepararmi".

Ora rimane da capire se Parisse riuscirà a giocare un'ultima partita in nazionale, come desidererebbe per dare un suggestivo, e desiderato anche dai tifosi, addio alla maglia azzurra. L'ex capitano si è detto disponibile lo sarebbe meno il ct Kieran Crowley, che non lo ha inserito nella lista dei convocati per le prime due sfide del 6 Nazioni, contro Francia e Inghilterra. Ora non rimane che aspettare. (ANSA).