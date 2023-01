Atletica: Arese batte record italiano miglio indoor dopo 50 anni

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - L'azzurro Pietro Arese ha aggiornato dopo 50 anni il record italiano di Gianni Del Buono (4:00.0 a Inglewood il 9 febbraio 1973), scendendo per la prima volta sotto i quattro minuti, con il 3:55.71 fatto segnare oggi a Padova.

Oltre al 23enne torinese delle Fiamme Gialle, campione d'Europa con la staffetta mista del cross, è sceso sotto i 4 minuti anche Mattia Padovani, con 3:59.94. "È andata meglio di quanto mi aspettassi - il commento di Arese -. Gli ultimi 400 non finivano più, ma credo sia normale a gennaio. È bellissimo essere il primo italiano sotto i 4 minuti indoor". La sua prossima agenda è già definita: "L'11 febbraio a Metz sui 3000 metri, poi gli Assoluti indoor di Ancona (18-19 febbraio) con i 1500 e gli 800, quindi a Madrid il 22 febbraio nei 1500 del World Indoor Tour. Saranno tre gare in cinque giorni per simulare il programma orario dei Mondiali di Budapest ad agosto". (ANSA).