Falsa partenza Rahm, rischia l'eliminazione a San Diego

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - A San Diego, in California, avvio da dimenticare per Jon Rahm. Lo spagnolo, numero 3 mondiale, ha chiuso il primo round del Farmers Insurance Open, torneo del PGA Tour, al 116/o posto con uno score di 73 (+1) colpi. Dopo aver vinto quattro delle ultime sei gare giocate tra il massimo circuito statunitense maschile e il DP World Tour, l'iberico rischia l'eliminazione. In striscia positiva dal 2021, ha sempre superato il taglio nelle ultime 21 gare giocate sul circuito. A Torrey Pines, dove nel 2017, proprio al Farmers Insurance Open conquistò il primo titolo sul PGA Tour e dove nel 2021 festeggiò la prima impresa in un Major prendendosi lo US Open, Rahm rischia di cadere sul più bello. Tre birdie, due bogey e un doppio bogey per il basco, chiamato ora alla reazione.

Negli Usa, al termine delle 18 buche di apertura, in testa alla classifica - con un totale di 64 (-8) - ci sono gli americani Sam Ryder e Brent Grant, oltre all'inglese Aaron Rai. A tallonarli ecco invece Brendan Steele, 4/o con 65 (-7). Mentre Luke List, che difende il titolo, è 12/o con 67 (-5) al pari, tra gli altri, di Collin Morikawa. Più indietro Justin Thomas, 19/o con 68 (-4). Stesso score per Will Zalatoris, anche lui tra i big della competizione che mette in palio 8.700.000 dollari.

