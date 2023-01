Tiro a volo: da venerdì Coppa del Mondo, azzurri in Marocco

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - L'era di Luciano Rossi presidente della Issf, ente internazionale del tiro, comincia a Rabat con la prima prova della Coppa del Mondo 2023 di tiro a volo. Da venerdì atleti in pedana con i primi 50 piattelli dello Skeet, sia per gli uomini che per le donne. Il massimo dirigente della federazione internazionale sarà in Marocco già per la cerimonia di apertura di giovedì, e poi per l'avvio delle gare "Sarà una stagione importante e piena di sfide che, inusualmente, si avvia già nel mese di gennaio - dice Rossi -. Mi fa piacere aprirla in Marocco insieme ai dirigenti della federazione marocchina ai quali sono stato sempre vicino come presidente della Fitav per sostenerli nell'impegno internazionale. E mi dà gioia veder trasformato in Coppa del Mondo quello che prima era solo un Gran Premio Internazionale".

In gara ci saranno 230 tiratori in rappresentanza di 45 nazioni. Per l'Italia i primi ad essere impegnati saranno gli specialisti dello Skeet del ct Andrea Filippetti, che ha deciso di convocare Giancarlo Tazza, Emanuele Fuso e Valerio Palmucci per la gara maschile e Martina Maruzzo, Giada Longhi e Sara Bongini per quella femminile. Per questo primo appuntamento della stagione è stata confermata anche la gara a Squadre, evento che verrà cancellato dai prossimi appuntamenti per ridurre i costi sostenuti dalle federazioni nazionali per le trasferte e per limitare lo stress agonistico dei tiratori, riportandolo a soli tra giorni di gara (due per quella individuale e uno per quella del mixed team).

Il 16 gennaio partirà per il Marocco anche la squadra di Fossa con il debutto del nuovo ct Marco Conti, che preso il posto di Albano Pera. (ANSA).