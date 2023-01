Basket: Nba; Banchero è 'matricola del mese' ad Est

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - Paolo Banchero è stato nominato dalla Nba "Eastern Conference Rookie of the Month", ovvero Matricola del mese di dicembre della Conference Ovest. In una nota, la lega ricorda che "Banchero diventa così il nono giocatore nella storia degli Orlando Magic ad essere nominato Rookie of the Month, dopo Dennis Scott, Shaquille O'Neal (quattro volte), Anfernee Hardaway (due volte), Mike Miller (due volte), Victor Oladipo (due volte), Elfrid Payton, R.J. Hampton e Franz Wagner".

Nello scorso mese di dicembre 2022 Banchero è sceso in campo in 15 partite, giocando una media di 33.5 minuti. Le sue medie sono state di 19.1 punti, 6.5 rimbalzi, 4.1 assist e 1.07 palle rubate. Dal 5 al 18 dicembre ha segnato 20 o più punti in 7 incontri consecutivi. (ANSA).