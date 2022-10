Auto: Rally Italia Talent corre in Veneto, in gara tanti giovani

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Il Rally Italia Talent sbarca in Veneto. L'ottava e penultima selezione della nona edizione del Grande Fratello dei Motori, patrocinato da ACI e Sara Assicurazioni, che vede ancora Suzuki come auto ufficiale con a disposizione le Swift Sport Hybrid gommate Toyo, è in pieno svolgimento alla Pista Azzurra di Jesolo con la presenza di un Dream Team di Esaminatori/Istruttori: Basso, Dallavilla, Longhi, Pirollo e Sottile. Il Veneto si conferma terra di rallisti con oltre 600 iscritti, con record significativi per l'edizione 2022: 37 gli Under 16, 102 Under 18 e 54 le presenze in rosa, tra Piloti e Navigatori.

Numerose le novità: in questa edizione Aci Rally Italia Talent integra il progetto ACI Talent +14, fortemente voluto da Aci E Suzuki, che consente per la prima volta a chiunque abbia compiuto 14 anni di mettersi al volante di una Swift Sport Hybrid dotata di doppi comandi e di provare l'ebbrezza della guida affiancato dagli istruttori di ACI Rally Italia Talent, tutti grandi campioni di rally. Questa iniziativa vuole, da una parte, stimolare la passione per i motori nei giovani e, dall'altra, formare gli automobilisti di domani, permettendo loro di muovere i primi passi in un contesto sicuro e accanto a campioni di caratura internazionale.

Altra novità, Rally Talent Ability: per la prima volta, grazie all'iniziativa Rally Talent Ability, affiliata all'Aci e riconosciuta dal Coni, le persone con disabilità potranno partecipare, gratuitamente, a tutte le fasi sfidando gli altri concorrenti ad armi pari grazie a una Swift speciale messa a loro disposizione da Suzuki Italia, dotata di un allestimento particolare studiato con la collaborazione dell'azienda Handytech di Moncalvo d'Asti. Il segreto dell'enorme seguito è ben sintetizzato dall'hashtag #rallypertutti che fa da slogan all'evento. Fedele al format originale ideato nel 2014 da Renzo Magnani, la manifestazione permette a chiunque di mettersi in gioco e veder premiato il proprio talento. L'unico requisito richiesto ai "rittini" è di aver compiuto 14 anni, fermo restando che per i minorenni è necessaria la liberatoria dei genitori. (ANSA).