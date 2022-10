Judo: l'azzurro Parlati è argento mondiale nei 90 kg

L'azzurro Christian Parlati ha conquistato le medaglia d'argento ai Mondiali di judo, in corso in Tashkent, battuto in finale della categoria fino a 90kg dall' uzbeko Davlat Bobonov, n.3 del ranking mondiale. Per il 24ebbe napoletano si tratta della prima medaglia iridata dopo l'oro a livello juniores vinto nel 2018, ma nella categoria fino a 81 kg. L'atleta delle Fiamme Oro paga i tre shido nella finale e Bobonov si aggiudica così il suo primo titolo mondiale. L'Italia manca l'assalto all'oro maschile ma può comunque festeggiare la seconda medaglia di questi Mondiali dopo il bronzo di Assunta Scutto nei 48 kg.