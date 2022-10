Barcolana: la Young e il Villaggio aprono la festa

(ANSA) - TRIESTE, 01 OTT - Sono 250 i ragazzi che hanno aperto ufficialmente gli eventi mare di Barcolana54 presented by Generali: la Barcolana Young - dedicata alla classe Optimist - ha avviato le regate di questa edizione. Oggi hanno regatato gli Juniores e i piccoli Cadetti. Domani sono in programma altre tre regate. "Abbiamo celebrato i giovani campioni dell'Optimist - ha detto il presidente della SVBG e del collegio dei probiviri Aico Mitja Gialuz - che dopo più di 70 anni continua a essere palestra straordinaria per i velisti". Al via la festa a terra, con l'apertura delle strutture dei Gold Sponsor di Barcolana e le istituzioni in piazza Unità.

Avviata la partnership tra Stardust - realtà che genera contenuti creativi - e Barcolana54 Presented by Generali, che da oltre un mese lavorano per potenziare il dialogo tra la regata, i suoi eventi e la Generazione Z. È online, su www.barcolana.it, il programma del "Barcolana Sea Summit - Verso gli Stati Generali della sostenibilità del Nord Adriatico e dell'Europa Centrale" con oltre 70 relatori (da 5 a 7 ottobre) sul tema "Sostenibilità e complessità"; tra gli ospiti il Presidente della Camera Roberto Fico, Piergiorgio Odifreddi, Umberto Galimberti, il direttore di Repubblica Maurizio Molinari.

Oggi è stata presentata in questura Barcolana Digitale, dedicata alla navigazione in rete e alla sensibilizzazione dei giovani sui rischi della navigazione online. Il 5 ottobre conferenza "Haters e piccoli eroi: con la Polizia alla Barcolana per una navigazione online più sicura". (ANSA).