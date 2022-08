Europei nuoto: tuffi; Pellacani e Pizzini in finale dai 3m

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Agli Europei di nuoto di Roma, si sono chiuse le eliminatorie nei tuffi dal trampolino tre metri femminili con Chiara Pellacani che strappa il primo posto e il pass per la finale di questo pomeriggio, in programma alle 16.45. La tuffatrice romana si è imposta di pochissimo sulla svizzera Heimberg con 294.50 contro i 294.40. In finale anche Elisa Pizzini con il quinto posto a 262.80. (ANSA).