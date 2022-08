Atletica: Europei; Elena Vallortigara in finale nell'alto

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Basta la misura di 1,87 a Elena Vallortigara per raggiungere la finale del salto in alto agli Europei di atletica a Monaco di Baviera. Sulla pedana bagnata dalla pioggia, l'azzurra, a un mese esatto dal bronzo mondiale di Eugene, piazza tre salti riusciti in successione: dalla quota iniziale di 1,78 al secondo tentativo (dopo un'incertezza in avvio, senza staccare) passando per 1,83 e 1,87 entrambe valicate alla prima prova.

Appuntamento alle 19.05 di domenica sera con le tredici finaliste. Si ferma invece l'avventura europea di Erika Furlani, che salta subito 1,78 per poi commettere tre errori a 1,83.

