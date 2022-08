Atletica: Diamond League; Tamberi solo ottavo a Montecarlo

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Gianmarco Tamberi non brilla nella tappa di Montecarlo della Diamond League, prova generale degli Europei di atletica leggera al via lunedì prossimo a Monaco di Baviera. Il campione olimpico di salto in alto a Tokyo, che due giorni fa aveva vinto un meeting in Ungheria con la misura di 2,24, è riuscito a superare solo quota 2,20 allo stadio 'Louis II'. Poi ha mancato per tre volte l'assalto ai 2,25, chiudendo la prova all'ottavo posto. (ANSA).