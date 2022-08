Taekwondo:mondiale da protagonisti per Italia,migliore in Europa

(ANSA) - ROMA, 07 AGO - "Un mondiale che ci ha visto protagonisti con una squadra giovanissima e competitiva in quasi tutte le categorie! Si torna a casa con un oro e ben 3 bronzi nelle categorie juniores e due bronzi in quelle dei cadetti.

Bronzi che potevano benissimo essere qualcosa in più visto che tutti gli azzurri hanno mancato per un soffio la finale". Così il presidente della Federazione italiana taekwondo, Angelo Cito commenta i risultati degli azzurri.

"L'Italia è l'unica nazione europea a conquistare una medaglia d'oro nel mondiale maschile juniores con un Angelo Mangione immenso che ha sbaragliato tutti i suoi avversari - ha aggiunto Cito - Veramente strepitoso il dominio asiatico in questa edizione di un mondiale che ha visto la presenza di 165 nazioni e otre 1500 Atleti; numeri impressionanti a testimonianza della crescita del Taekwondo a livello mondiale".

