Pallavolo: Nations League; 3-1 all'Olanda, Italia in semifinale

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - L'Italvolley ha conquistato le semifinali della Nations League di pallavolo battendo l'Olanda 3-1. Nelle Finals in corso a Bologna gli azzurri del Ct De Giorgi partono male e gli Oranje conquistano il primo set (21-25). Poi l'Italia fa valere il maggiore tasso tecnico e rimette a posto le cose: 25-22, 25-13 e 25-22 nei parziali. Gli azzurri affronteranno in semifinale la vincente di Francia-Giappone.

Nel quarto e decisivo set ottima prova di Galassi, entrato a gara in corso e autore del punto che manda la Nazionale di De Giorgi in semifinale. Ingresso decisivo anche quello di Zaytsev, autore del punto che ha regalato agli azzurri il match point.

(ANSA).