Mondiali scherma: Marini in finale nel fioretto

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - Tommaso Marini è in finale nel fioretto maschile ai Mondiali di scherma del Cairo. L'azzurro è riuscito ad avere la meglio in semifinale sul campione olimpico di Tokyo, Ka Long Cheung, di Hong Kong, superato col punteggio di 15-12. Marini per l'assalto all'oro dovrà affrontare uno tra lo statunitense Nick Itkin e il francese Ezio Lefort. (ANSA).