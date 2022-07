Bocce: De Sanctis "nostro sport svantaggiato, niente Giochi"

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - "Le bocce alle Olimpiadi? Il nostro sport è sempre stato svantaggiato dalla comunità internazionale, abbiamo una storia millenaria ma se ai Giochi entrano sport che esistono da vent'anni e non noi, qualche problema c'è". osì Marco Giunio De Sanctis, presidente della Federazione Italia Bocce, alla presentazione del World Intercontinental Challenger e dei mondiali giovanili di raffa, in programma il prossimo settembre a Roma. "Il guaio è che siamo poco uniti a livello mondiale, abbiamo troppi organismi, ne dovremmo avere uno solo a interloquire col Cio, invece ognuno va per proprio conto. Essere presenti a Los Angeles 2028? Non è realizzabile, se ne riparla nel 2032", aggiunge De Sanctis. "Abbiamo pagato tantissimo l'assenza della pétanque, uno degli sport nazionali francesi, ai Giochi di Parigi 2024. Al suo posto è entrata la break dance, non faccio confronti ma ci aspettavamo di entrare" ha concluso.

(ANSA).