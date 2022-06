Vela: tra festa e sport, Tre Golfi Sorrento a 'L'Uomo e il Mare'

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Festa della vela, protagoniste barche prestigiose, tante regate e scenari straordinari con la Tre Golfi, manifestazione che per la 67 ma edizione vede Sorrento capitale della vela sportiva. Oltre 130 imbarcazioni lungo un percorso di 150 miglia marine steso fra Napoli, Ponza, i Galli e Capri. La cronaca della blasonata regata, organizzata dal Circolo del remo e della vela Italia di Napoli nella puntata della Rubrica "L'UOMO E IL MARE", curata e condotta come di consueto da Giulio Guazzini, in onda su RAISPORT+ HD. Le voci autorevoli del presidente della Fiv, federazione Italiana vela, Francesco Ettorre e del presidente del CVR Italia Roberto Mottola di Amato oltre a quella degli protagonisti come Giovanni Soldini. Di seguito la cerimonia del Velista dell'anno che ha consacrato l'oro olimpico in classe Nacra 17 di Ruggero Tita e Caterina Banti vincitori. Poi nelle acque dell'alto Adriatico, a Caorle con le classiche dell'altura 200 e 500 x2.

In fine riflettori puntati sul varo di FLYING NIKKA dell'armatore Robero Lacorte, avvenuto nelle acque di Punta Ala, in Toscana. Il primo minimaxi volante dotato di foil, proprio come Luna Rossa . Un'esclusiva per RaiSport che non poteva mancare l'appuntamento singolare con la vela del futuro. (ANSA).