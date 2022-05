Atletica: a Grantham il Passatore 2022, Corradini nelle donne

(ANSA) - BOLOGNA, 22 MAG - Il britannico Lee Grantham, classe 1983, è il vincitore della 100 chilometri del Passatore, tornata dopo tre anni alla sua forma classica con partenza da Firenze e arrivo a Faenza. Grantham ha tagliato il traguardo in 7 ore, 3 minuti e 29 secondi, portando a compimento una gara effettuata per buona parte in solitaria quando, tra Borgo San Lorenzo e il Passo della Colla di Casaglia ha preso il comando. Staccato di oltre un quarto d'ora dal battistrada Massimo Giacopuzzi (US Dolomitica). A chiudere il podio Giorgio Calcaterra (Calcaterra Sport Asd), terzo con venti minuti di ritardo da Giacopuzzi.

A vincere la categoria femminile Eleonora Rachele Corradini (Grottini Team Recanati Asd) con il tempo di 8 ore, 29 minuti e 7 secondi, 12/ma assoluta, seguita a 4 minuti di distacco da Cecilia Flori (Asd Atl Villa Guglielmi) e, staccata di quasi 44 minuti, Elena Fabiani (Grottini Team Recanati Asd) a chiudere il podio. Degli oltre tremila iscritti, sono partiti in 2.856. Il più anziano a tagliare il traguardo in tempo utile è stato l'82enne Nicola Argo Gaetani, nato nel 1939, mentre, l'atleta più giovane è Francesco Saverio Torquati, del 2001. (ANSA).