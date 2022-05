Tiro: in Bulgaria pioggia di medaglie per Azzurri di trap

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Successo della squadra italiana di fossa olimpica del ct Rodolfo Viganò nel Gran prix 'Gen. Lavrov' di trap e skeet in Bulgaria. Gli azzurri hanno conquistato tre ori, un argento e tre bronzi. In campo maschile è salito in coma al podio Alessandro Belli (Fiamme Oro) di Ostia (Roma), secondo migliore in qualifica con 120/125, poi entrato nel medal match con 20/25 nella semifinale e infine d'oro con 33/35. Con lui sul podio con bronzo anche Fabio Sollami di Caltanissetta, primo nelle qualifiche con 122/125, poi terzo assoluto con con 21/25 nella semifinale e 21/25 nel Medal Match. D'argento il romeno Anton Cristea con 112/125, 23/25 e 32/35. Belli e Sollami hanno bissato il podio con l'oro a squadre in compagnia di Teo Petroni (Marina Militare) di Fabrica di Roma (Viterbo), quarto nella gara individuale, con lo score complessivo di 359/375. Fra le donne podio tutto azzurro: oro a Isabella Cristiani (Marina Militare) di San Giuliano Terme (Pisa), con 113/125 nelle qualifiche, 19/25 nella semifinale e poi prima con la regola del golden hit (vantaggio matematico sulla seconda in classifica).

D'argento Alessandra Della Valle (Fiamme Azzurre) di Solaro (Milano) grazie al 107/125 delle qualifiche, al 17/25 della semifinale ed al 26 del medal match. Terza Gaia Ragazzini (Carabinieri) di Lavezzola (Ravenna), con 113/125, 20/25 e 18/25. Ieri è stata giornata di gara anche per lo Skeet, impegnato nei primi 75 piattelli di qualificazione. La classifica provvisoria maschile è guidata da Erik Pittini (Fiamme Oro) di Treppo Ligosullo (Udine), con 73. In corsa per le medaglie anche Valerio Palmucci (Fiamme Oro) di Fiano Romano (Roma) con 67 ed Emanuele Fuso (Esercito) di Spello (Perugia) con 66. Al femminile guidano Giada Longhi (Carabinieri) di Varco Sabino (Rieti) e Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (Viterbo) entrambe con 70 e segue saranno Francesca Del Prete (Fiamme Oro) di Cisterna (Latina) con 66. Oggi ultimi 50 piattelli di qualificazione e finali. (ANSA).