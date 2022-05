Pugilato: Mondiali Elite donne; 8 le azzurre convocate

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - E' tutto pronto a Istanbul per la 13/a edizione dei Campionati Mondiali Elite femminili di pugilato, che si svolgeranno sul ring della Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri da lunedì 9 maggio fino a venerdì 20. Sono iscritte, fa sapere l'Iba, 394 boxeur in rappresentanza di 84 nazioni.

Questo Mondiale femminile mette in palio, per chi salirà sul podio, anche dei premi in denaro, così suddivisi: 100mila dollari andranno a chi conquista la medaglia d'oro, 50mila per l'argento e 25mila per il bronzo. Il torneo iridato, che prevede ben 12 categorie di peso (all'Olimpiade di Parigi 2024 saranno la metà, ovvero 6) prenderà il via il giorno 8 con i sorteggi e la cerimonia di inaugurazione. Dal 9 cominceranno gli incontri con le fasi preliminari, che si concluderanno il 16 con i quarti di finale. Dopo il giorno di pausa del 17 maggio, il 18 si svolgeranno le semifinali che faranno da preludio ai due giorni dedicati alle finali, il 19 e il 20.

Otto le azzurre convocate dal ct azzurro Emanuele Renzini, fra loro c'è il bronzo olimpico di Tokyo Irma Testa ma il tecnico punta molto anche su Alessia Mesiano (già oro nel 2016 nei 57 kg) e Angela Carini (argento nel 2019). Queste le 8 prescelte per i Mondiali Elite di Istanbul: 48kg Roberta Bonatti (CS Carabinieri) 50 Kg Giordana Sorrentino (CS Carabinieri) 52 Kg Olena Savchuk (Sauli Boxe) 54 Kg Sirine Charaabi (Fiamme Oro) 57 Kg Irma Testa (Fiamme Oro) 60 Kg Alessia Mesiano (Fiamme Oro) 63 Kg Assunta Canfora (Fiamme Oro) 66 Kg Angela Carini (Fiamme Oro) (ANSA).