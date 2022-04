Taekwondo: Dell'Aquila vince l'oro allo Swedish Open

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Vito Dell'Aquila ha vinto la medaglia d'oro allo Swedish Open 2022 di taekwondo, ultimo test utile prima dei Campionati Europei e soprattutto del World Taekwondo Roma Grand Prix 2022, che si terrà al Foro Italico dal 3 al 5 giugno. Per il campione italiano si tratta anche di punti preziosi che consolidano la sua posizione al vertice del ranking olimpico.

L'atleta pugliese si è imposto in finale contro l'irlandese Jack Wolley per 14 a 9. Negli incontri precedenti ha aveva vinto 7-6, in semifinale, contro Ababakirov (KAZ), ai quarti, 8-5 contro Yu-Xiang Huang (TPE) e agli ottavi per point gap sul punteggio di 23-1 contro Dominic Brookes (GB). (ANSA).