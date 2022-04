Scherma: cdm fioretto; azzurri si prendono il podio a Plovdiv

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Tripletta italiana nella tappa di Coppa del Mondo di fioretto maschile, in corso a Plovdiv (Bulgaria): Alessio Foconi vince la prova del circuito iridato aggiudicandosi il derby con Daniele Garozzo, mentre Tommaso Marini sale sul terzo gradino del podio.

Un trionfo per i fiorettisti guidati da Stefano Cerioni, ma festeggiano anche le azzurre, con Erica Cipressa che ha conquistato il terzo posto nella prova del circuito iridato di fioretto femminile a Tauber (Germania).

Foconi in finale l'ha spuntata 15-11 su Garozzo, che in semifinale ha battuto 15-6, Marini, che si conferma sul podio due settimane dopo il successo di Belgrado. Un'apoteosi italiana, completata pure dall'ottavo posto di Guillaume Bianchi, rimasto ai piedi del podio solo per la sconfitta 15-13 nel derby con Marini. E domani c'è la prova a squadre, in cui il quartetto azzurro sarà composto da Foconi, Garozzo, Marini e Bianchi.

A Tauber, Cipressa ha il solo rammarico della semifinale persa 15-13 contro la francese Anita Blaze dopo una rimonta solo sfiorata. Inoltre, Arianna Errigo, si consolida tra le "top 8" con una sola stoccata mancata per entrare in zona medaglia, a causa del 15-14 con cui l'ha spuntata nei quarti di finale la statunitense Lee Kiefer, vincitrice della prova. Nona piazza per Alice Volpi, seguita da Martina Favaretto (13/a), le altre due componenti del quartetto che scenderà in pedana domani per la prova a squadre. (ANSA).