Auto:equipaggio Chiodi-Gennari vince 14° Ecorally San Marino

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Si è concluso a San Marino con la cerimonia di premiazione il 14° Ecorally San Marino, competizione di regolarità su strada riservata ai mezzi a basso impatto ambientale, quest'anno dedicata alla Giornata Mondiale della Terra.

I veicoli ecologici hanno percorso 125 chilometri lungo le strade più suggestive della Repubblica del Titano, con una puntata in territorio italiano. I concorrenti, dotati di Road Book, lo speciale navigatore cartaceo utilizzato nelle gare di regolarità, sono stati sottoposti a prove speciali a pressostato.

"La quattordicesima edizione - spiega Ennio Morri della San Marino Racing Organization, la società sportiva che organizza l'evento da 15 anni - si è svolta per la prima volta in abbinamento al 29° San Marino Revival, gara tradizionalmente riservata alle auto storiche, unendo passato, presente e futuro dell'automobile, dando vita al Green San Marino Revival. I vincitori concorrono per il Trofeo Aci-Sport Green Challenge Cup 2022, che prende il via proprio con il 14° Ecorally San Marino, prima gara in programma dell'anno".

Le vetture in gara sono partite a un minuto di distanza l'una dall'altra dal Multieventi Sport Domus di Serravalle (RSM) e hanno attraversato diversi castelli del Titano. Al termine delle due semitappe i mezzi in gara nell'Ecorally hanno tagliato il traguardo di fine gara al Centro Vacanze San Marino in strada di San Michele. Si è aggiudicato il gradino più alto del podio l'equipaggio Roberto Chiodi - Lorenzo Gennari su Lancia Y a GPL, che ha quindi vinto il 14° Ecorally San Marino, gara inserita nell'evento Green San Marino Revival. Al secondo posto l'equipaggio Andrea Cajani - Valentina Pitacco, in gara con una Opel Corsa elettrica; completa il podio l'equipaggio polacco-canadese Lucasz Nytko - Artur Najder su Toyota Yaris Hybrid. Ad aggiudicarsi lo speciale Trofeo "Concessionaria Green - Anno 2022" la concessionaria auto Japancar di Rimini con l'equipaggio Pasini - Fazzoli, che ha scalato la classifica dedicata a bordo di una Suzuki Swift 12 Hybrid. (ANSA).