Vela: a Chieffi e Colaninno il Campionato Italiano Open Star

(ANSA) - ROMA, 26 APR - L'equipaggio formato da Enrico Chieffi e Ferdinando Colaninno si è laureato campione italiano della Classe Star di vela per il secondo anno consecutivo, con i seguenti parziali: 1-1-2-5-2-2). Al secondo posto si sono piazzati Flavio Favini e Nicolas Serravalle, terzi gli svizzeri Piet Eckert e Frederico Melo. Al Campionato italiano Open della Classe Star, che è stato organizzato dallo Yacht Club Gaeta e dal Circolo Nautico Caposele Formia, hanno partecipato 21 equipaggi provenienti da 6 nazioni. Al termine delle sei regate, quasi tutte disputate in condizioni di vento leggero e medio, Chieffi e Colaninno hanno confermato la loro continuità in un percorso di successo che, nel 2021, li ha già visti salire sul gradino più alto del podio al Campionato Europeo Star a Spalato (Croazia) e al Campionato italiano Star a Castelletto di Brenzone (Lago di Garda) dell'ottobre 2021. Enrico Chieffi, ad di Slam.com e senior advisor di Nautor's Swan, vanta una lunga carriera sportiva ricca di successi internazionali: ha vinto due titoli mondiali nelle classi 470 (1985) e nella Star (1996), è stato il tattico del Moro di Venezia nell'America's Cup 1992, contribuendo alla vittoria della Louis Vuitton Cup, e ha rappresentato l'Italia alle Olimpiadi nel 1984 (Los Angeles) e 1996 (Atlanta). "Siamo molto contenti di questo risultato, che ha confermato quello dello scorso anno - ha detto Enrico Chieffi -. Regatare nel golfo di Gaeta è sempre un'emozione. In questi giorni abbiamo avuto condizioni meteo ideali in un periodo dove altrove non si è regatato per il maltempo e abbiamo completato il programma di sei prove, grazie anche alla perfetta organizzazione dello Yacht Club Gaeta in mare e a terra.

Complimenti a Favini e al suo prodiere Serravalle, con i quali abbiamo ingaggiato un duello serrato".

Gli equipaggi della Classe Star torneranno in acqua già da mercoledì a Napoli dove, da domani al primo maggio, è in programma lo Star Eastern Hemisphere Championship 2022, organizzato dal Real Club Nautico Canottieri Savoia. All'evento parteciperanno 45 equipaggi. (ANSA).