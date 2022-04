Atletica: Allyson Felix annuncia ritiro a fine anno

(ANSA) - ROMA, 14 APR - "Quando ero piccola mi chiamavano 'cosce di pollo' e neanche nel migliore dei miei sogni avrei immaginato di potere avere una carriera come questa. Sono grata a questo sport che mi ha cambiato la vita, ho dato tutto alla corsa e per la prima volta non sono sicura di avere ancora da dare. Voglio dire addio e ringraziare lo sport e le persone che mi hanno aiutato a plasmarmi nell'unico modo che conosco: con un'ultima corsa".

Con questo post su Instagram la sprinter americana Allyson Felix, vincitrice di 11 medaglie olimpiche, di cui 7 d'oro, tra Pechino 2008 e Tokyo 2020, annuncia che a fine anno lascerà l'atletica e quindi lo sport agonistico. 37 anni a novembre, la Felix ha vinto anche 13 titoli mondiali, dei quali quattro individuali tra 200 e 400 metri.

"In questa stagione non penserò ai tempi, ma semplicemente a divertirmi - spiega -. Se mi vedete in pista quest'anno sarà per condividere con voi un momento, un ricordo e la mia gratitudine.

In questa stagione corro per le donne, per un futuro migliore per mia figlia". (ANSA).