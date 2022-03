Golf: Valspar Championship; Molinari eliminato, NeSmith vola

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Prima uscita al taglio del 2022 per Francesco Molinari che in Florida esce di scena, dopo 36 buche, dal Valspar Championship di golf. All'Innisbrook Resort (Copperhead Course, par 71) di Palm Harbor, prova deludente per il torinese che ha chiuso il torneo al 141/o posto con uno score di 152 (76 76, +10). Ancora un parziale in 76 (+5) per il piemontese, che ha realizzato un solo birdie, con tre bogey bogey e un triplo bogey (alla buca 8, par 3).

Negli Usa, a guidare il leaderboard grazie a un parziale di 61 (-10), su un totale di 128 (67 61, -14), è l'americano Matthew NeSmith, risalito di undici posizioni e protagonista di un round sottolineato da otto birdie, con un eagle. Alla ricerca del suo primo titolo (alla 72esima apparizione) in carriera sul PGA Tour, il 28enne di North Augusta (South Carolina) ha eguagliato il miglior punteggio su 18 buche del Valspar Championship già firmato, nel 2012 e nel primo round, dall'irlandese Padraig Harrington (capitano del team Europe alla Ryder Cup del 2021 in Wisconsin). Unico golfista in campo a non aver realizzato ancora bogey nel torneo, NeSmith precede in classifica il canadese Adam Hadwin, secondo con 130 (-12) e vincitore della competizione nel 2017. Mentre in terza posizione con 131 (-11) ecco gli statunitensi Sam Burns (campione in carica) e Scott Stallings.

E' invece quinto con 132 (-10), Justin Thomas (numero otto mondiale).

In ritardo gli altri big. Il californiano Collin Morikawa (secondo nel world ranking) è 39/o con 138 (-4) al pari, tra gli altri, di Dustin Johnson. Mentre è 50/o con 139 (-3) il norvegese Viktor Hovland (numero 3 al mondo). Stesso score per lo svedese Henrik Stenson, capitano del Vecchio Continente alla Ryder Cup 2023 di Roma. (ANSA).