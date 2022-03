Taekwondo: Alessio vince il 'Sofia Open'

(ANSA) - SOFIA, 07 MAR - A pochi giorni dalla vittoria della President's Cup, l'azzurro Simone Alessio sale ancora sul gradino più alto del podio, e conquista altri 20 punti validi per il ranking olimpico, grazie al successo nel 'Sofia Open', competizione internazionale di classe G2 che ha visto la partecipazione di 464 atleti senior più altri 538 partecipanti suddivisi nelle categorie junior e cadetti.

La corsa all'Olimpiade di Parigi 2024 continua quindi a vele spiegate, perché Alessio consolida il suo quinto posto nella categoria -80 kg. A Sofia l'azzurro ha battuto in finale 4-1 il norvegese Richard Andre Ordemann, mentre in semifinale aveva prevalso 13-8 sul marocchino Youssef Boatrif e nei quarti 10-0 sul messicano René Lizarraga. (ANSA).