Rugby: Comitato 6 Nazioni,nessuna ipotesi cambio federazione

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Non c'è alcun piano di escludere una delle federazioni le cui nazionali giocano il Sei Nazioni, a beneficio dell'inclusione di un'altra.

Lo precisa un comunicato congiunto in cui "Six Nations Rugby, le sue sei Federazioni e CVC (fondo di investimenti statunitense che ha una quota nel torneo ndr) desiderano precisare che non stanno intrattenendo discussioni o sviluppando alcun piano per aggiungere o sostituire una federazione partecipante".

"Tutte le energie sono al momento concentrate sulle discussioni strategiche riguardanti le finestre internazionali di luglio e novembre - è scritto ancora nel comunicato - e la struttura della stagione globale, per garantire un esito favorevole delle stesse per lo sviluppo del gioco".

Il format del torneo rimane quindi lo stesso, con la presenza di Inghilterra, Galles, Scozia, Irlanda, Francia e Italia.

(ANSA).