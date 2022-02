Pechino: 2-0 alla Slovacchia, Finlandia prima finalista hockey

(ANSA) - PECHINO, 18 FEB - La Finlandia si è qualificata per la finale del torneo olimpico di hockey su ghiaccio maschile battendo 2-0 la Slovacchia nel National Sports Center di Pechino. Domenica giocherà la sua terza finale olimpica, sperando di cogliere il primo titolo, dopo gli argenti nel 1988 e nel 2006.

Affronterà i russi, campioni in carica, o gli svedesi, che si sfidano nella seconda semifinale in programma oggi.

Sakari Manninnen ha aperto le marcature nel primo quarto d'ora di gioco (1-0). Un vantaggio che i finlandesi hanno poi gestito perfettamente in fase difensiva. Gli slovacchi hanno spinto, arrivando a tentare la superiorità numerica nell'ultimo minuto di gioco. Scommessa persa perché Harri Pesonen li ha puniti a porta vuota a pochi secondi dalla fine.

Mercoledì, nel torneo femminile, la Finlandia è riuscita a conquistare la medaglia di bronzo grazie alla vittoria (4-0) sulla Svizzera. (ANSA).