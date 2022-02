Vela: accordo Fiv-Technogym per preparazione atleti

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - La Federazione italiana vela ha siglato un accordo di partnership con Technogym per la preparazione degli atleti, mirata alla fornitura di prodotti e tecnologie digitali. Il Centro innovazione e ricerche Technogym ed il Team tecnico Fiv hanno collaborato per creare format e protocolli di allenamento che porteranno a migliorare le performance degli atleti e degli appassionati di vela tesserati.

Technogym ha attrezzato il Centro federale di Cagliari con una selezione di prodotti specifici ma la Fiv ha scelto anche Technogym Bench, la all-in-one station che consente di eseguire la più ampia gamma di esercizi in uno spazio molto limitato. Il rapporto tra Technogym, fornitrice ufficiale di otto edizioni delle Olimpiadi da Sydney a Tokyo, ed il mondo della vela è da sempre molto forte: per oltre 20 anni ha supportato la preparazione atletica del Sailing Team di Luna Rossa. "Per me è un orgoglio chiudere un accordo che accresce il valore della Federazione e di tutti i suoi partner. Quello che Fiv vuole realizzare è un percorso chiaro e ben strutturato di crescita e sviluppo dei propri atleti che porti a una maturazione fisica, controllata dal comparto tecnico e dall'azienda leader in questo settore - ha detto il presidente Fiv, Francesco Ettorre -. La collaborazione con Technogym potrà permettere anche a tutti i nostri affiliati di potersi dotare di strumenti per la propria palestra. Prima dell'estate, è in programma uno speciale evento presso il Technogym Village che coinvolgerà istruttori e preparatori atletici di tutti i nostri circoli, durante il quale saranno presenti i nostri atleti olimpici, volto a illustrare la progettualità e le opportunità di questa partnership". (ANSA).