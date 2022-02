Vela: la cultura del mare 'corre' su RaiSport

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - La cultura del mare come patrimonio da salvaguardare. La riscoperta e la rivalutazione delle antiche arti marinaresche. La storia di vita e di lavoro delle comunità rivierasche attraverso il recupero delle tradizioni, degli usi e costumi che ancorano le loro radici nel passato. Il Porto di Tricase, in Puglia, perla della Costa salentina, trasformato in ricco contenitore, polo di attrazione per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente costiero e marino.

La puntata odierna dell' "Uomo e il Mare", la Rubrica di Rai curata e condotta da Giulio Guazzini, in onda questa sera alle 22.30 su Raisport (canale 57 del digitale terrestre), sarà interamente dedicata all'approfondimento delle iniziative promosse sul territorio salentino dall' Associazione Magna Grecia Mare e dal Ciheam di Bari organismo intergovernativo di ricerca e formazione postuniversitaria. In particolare, attraverso la voce dei protagonisti, il resoconto sul seminario - incontro dedicato ai maestri d'ascia e alla loro storia nell' intento di far conoscere un mestiere in via di estinzione legato all'evoluzione della vela e dell' antica marineria. (ANSA).