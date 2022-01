Pechino: Vezzali positiva al Covid, non va ad apertura

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Valentina Vezzali, sottosegretario allo sport e vincitrice di tre medaglie d'oro individuali consecutive alle Olimpiadi, è positiva al Covid e non sarà presente alla cerimonia d'apertura dei Giochi invernali di Pechino in rappresentanza dell'Italia. Lo apprende l'ANSA in ambienti governativi. Al posto di Vezzali, Palazzo Chigi ha chiesto agli organizzatori cinesi di accreditare alla cerimonia l'ambasciatore d'Italia a Pechino, Luca Ferrari. La cerimonia d'apertura è in programma venerdi' prossimo, 4 febbraio. In tribuna autorità la Cina sarà rappresentata dal suo presidente, Xi Jinping. Tra i capi di Stato che hanno risposto per primi all'invito per la cerimonia c'è Vladimir Putin (anche se la Russia non ha una delegazione ufficiale di atleti per il bando causa doping). Non saranno presenti invece rappresentanti e diplomatici di una serie di Paesi, tra i quali Usa, Gran Bretagna e Australia, per il boicottaggio diplomatico dichiarato nei confronti della Cina. (ANSA).