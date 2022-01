Pechino: Cip approva lista, 32 azzurri alle Paralimpiadi

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Saranno 32 gli azzurri a partecipare alle Paralimpiadi di Pechino 2022 (4-13 marzo), impegnati in quattro discipline: para ice hockey, sci alpino, sci nordico e snowboard. La lista, che comprende tre atleti guida, è stata approvata dalla Giunta nazionale del Comitato italiano paralimpico (Cip) e prevede un incremento del 23% delle presenze rispetto a PyeongChang 2018.

L'età media della squadra scende dai 33,1 anni dell'edizione 2018 a 31,3 attuali, per una nazionale che annovera ben dodici esordienti. La disciplina con l'età media più bassa è lo sci (24,7), dove gli azzurri saranno nove, contro i quattro della Corea. Anche lo sci nordico cresce, con tre atleti rispetto a uno. "L'Italia si presenta alle Paralimpiadi con una squadra ambiziosa e dalle grandi potenzialità - ha detto il presidente del Cip, Luca Pancalli -. Si tratta di un gruppo guidato da atleti di grande esperienza ma con tanti esordienti e un'età media più bassa rispetto alle precedenti edizioni. Una squadra che ha dimostrato di poter competere ad alto livello e di poter puntare a ottenere risultati importanti in tutte le discipline - ha proseguito Pancalli -. Merito dell'ottimo lavoro svolto dalla Federazione sport invernali paralimpici e dalla Federazione sport del ghiaccio - guidate rispettivamente da Tiziana Nasi e da Andrea Gios - che hanno svolto un ottimo lavoro e saputo investire sui giovani, dando così un presente solido e una nuova prospettiva al movimento negli sport invernali. Ci presenteremo alla massima competizione paralimpica con l'orgoglio di rappresentare il Paese nel mondo e con l'obiettivo di regalare ai concittadini altre gioie ed emozioni". (ANSA).