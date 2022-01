Vela: a 'L'Uomo e il Mare' storia primo viaggio intorno mondo

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - La sfida sui mari e la navigazione a vela come metafora di conoscenza e inclusione fra i popoli. La storia del primo viaggio intorno al mondo, un' autentica circumnavigazione dal 1519 al 1522 promossa e organizzata da Ferdinando Magellano. L' italiano, vicentino, Antonio Pigafetta, ebbe l'avventura di partecipare all'impresa ma soprattutto il compito di scrivere, il diario di bordo, la relazione del rocambolesco viaggio pubblicato fra il 1524 e il 1525. Di questo argomento, ricordando il cinquecentenario dell'impresa, si parla nella puntata di questa sera della Rubrica "L'Uomo e il mare", il programma curato e condotto da Giulio Guazzini, in onda alle ore 22.00 Su Raisport +HD ( canale 57 del digitale terrestre ). "Abbiamo voluto- dice Guazzini- in apertura, riproporre lo speciale riservato alle celebrazioni con l'intervento sentito di David Sassoli, compianto collega e Presidente del Parlamento Europeo" .

Di seguito il mondiale Maxi Rolex Cup di Porto Cervo, in Sardegna, dove i giganti del mare hanno dato spettacolo. Dai JClass ai maxi Yacht più famosi a livello internazionale oltre alle voci dei professionisti della vela più titolati. Fra questi Francesco De Angelis , Vasco Vascotto e lo statunitense Terry Hutchinson skipper di American Magic all'ultima Coppa America di Auckland. (ANSA).