Sport e Salute:nasce Comitato per promozione sport nei territori

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - E' stato istituito il Comitato tecnico con Dipartimento per lo Sport, Sport e Salute, Regioni, Province autonome, Anci e Upi per lo sviluppo dello sport nei territori. L'accordo, voluto dalla ministra per gli Affari regionali, Maria Stella Gelmini, e dalla sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, è stato siglato nel corso della Conferenza unificata, alla presenza del presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli.

Viene anche istituito il Tavolo permanente di iniziativa, consultazione e monitoraggio che sarà composto dal ministro per gli Affari regionali, dall'Autorità di governo competente in materia di sport e dagli enti locali "per coordinare e armonizzare le iniziative sul territorio nazionale". Il Comitato tecnico, di cui fanno parte i Dipartimenti per lo Sport e gli Affari regionali, Sport e Salute, Regioni, Province autonome, Anci e Upi, sarà delegato a "definire linee di azione comuni e sviluppare occasioni sportive" su tutto il territorio. Per Sport e Salute l'accordo assume il valore di riconoscimento come principale interlocutore per lo sport nei territori.

"Per questo importante traguardo - - ha commentato il n.1 di Sport e Salute, Cozzoli - bisogna ringraziare la ministra Gelmini, la sottosegretaria Vezzali, il presidente Fedriga, il presidente dell'Upi, De Pascale, e il vicepresidente dell'Anci, Pella. Sport e Salute promuove lo sport e i corretti stili di vita e vuole farlo cooperando con Regioni, province e comuni. Al servizio dello sport, delle comunità e dei territori". (ANSA).