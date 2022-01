Vela, RORC Transat: Maserati Multi 70 e Soldini al via

(ANSA) - ROMA, 07 GEN - Mancano meno di 24 ore al via dell'8/a RORC Transatlantic Race, da Lanzarote a Grenada.

Maserati Multi 70 e Giovanni Soldini si uniscono al programma Ocean Decade dell'Unesco. Il via domani alle ore 12 italiane con l'evento organizzato dal Royal Ocean Racing Club, in collaborazione con lo Yacht Club de France. Maserati Multi 70, e le altre 31 imbarcazioni iscritte alla regata, partiranno in due flotte leggermente scaglionate da Puerto Calero, Lanzarote, e percorreranno 2.995 miglia, superando le Canarie e navigando attraverso l'oceano Atlantico fino all'isola di Grenada, nei Caraibi orientali. Maserati Multi 70 solcherà l'oceano in assetto volante, sfidando i tre multiscafi rivali, due dei quali armati di foil di ultima generazione: Argo di Brian Thompson (Usa), e PowerPlay con a bordo gli inglesi Giles Scott (tattico di Ineos Team UK in Coppa America, vincitore di due ori olimpici nella classe Finn) e Miles Seddon (che con Phaedo3 nel 2015 ha stabilito il record su questa tratta). Terzo competitor del team italiano è il maxi-trimarano di 80 piedi Ultim Emotion 2 di Antoine Rabaste (Francia). Comune obiettivo infrangere il record di 5 giorni, 22h46'03", stabilito dal MOD70 Phaedo 3 di Lloyd Thornburg nel 2015. "Prevediamo una regata bella e avvincente, anche se la situazione meteo in questo momento appare complicata da una depressione piuttosto bassa che fa sparire l'Aliseo: la rotta classica per i Caraibi si annuncia lenta e con poco vento - spiega Soldini -. Forse la soluzione sarà cercare venti più stabili attorno alla bassa e quindi fare una rotta nord, malgrado alcuni passaggi difficili. La gara sarà molto combattuta". Maserati Multi 70 partecipa alla RORC Transatlantic Race per la terza volta le edizioni 2016 e 2018, quando tagliò per primo la linea del traguardo con un tempo di 6 giorni, 18h54'03". L'equipaggio che accompagnerà Giovanni Soldini è formato da Vittorio Bissaro, Oliver Herrera Perez, Thomas Joffrin, Francesco Pedol, Matteo Soldini. Per Giovanni Soldini e il team di Maserati Multi 70, la regata transoceanica segna l'inizio di una nuova stagione al servizio della salvaguardia degli oceani. (ANSA).