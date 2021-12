Scherma, Cdm: fioretto donne, Volpi vince la prima tappa

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - Nella prima tappa di Coppa del Mondo della stagione di fioretto femminile, a Saint Maur (Francia), l'Italia del ct Stefano Cerioni inizia nel migliore dei modi grazie alla vittoria di Alice Volpi. La senese, testa di serie numero 2 della gara odierna, è stata capace di superare in finale, con la stoccata decisiva del 15-14, la campionessa olimpica in carica Lee Kiefer.

In precedenza l'atleta della Fiamme Oro si era imposta prima sulla francese Alice Recher 15-10 e poi sulla portacolori di Hong Kong Kimberley Vanessa Cheung 15-5. Dal tabellone dei 16 ha dovuto affrontare ben tre derby: il primo contro Erica Cipressa, vinto 15-8, ai quarti contro Martina Batini, superata 15-9 e in semifinale contro Francesca Palumbo, battuta 15-12. Proprio la potentina Palumbo ha completato il podio della gara, occupando il terzo gradino del podio insieme all'americana Jacqueline Dubrovich.

"Ci voleva, la volevo ed è arrivata una splendida vittoria.

Complimenti anche a tutte le altre mie compagne, abbiamo lottato tutte come guerriere", le parole di Alice Volpi con "una dedica a me stessa, perché dopo il quarto posto di Tokyo avevo davvero bisogno di questa vittoria".

Domani, a Saint Maur, è in programma la gara a squadre, dove l'Italia schiererà un quartetto composto da Alice Volpi, Erica Cipressa, Martina Favaretto e Camilla Mancini. (ANSA).