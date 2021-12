Libri: 'Caro maestro', 20 anni lezioni griffate Giorgio Tosatti

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - Vent'anni di lezioni di giornalismo indimenticabili e irripetibili per chi ha avuto la fortuna di poterle vivere in prima persona. Ricordi, aneddoti e storie targate Giorgio Tosatti raccontate tutte d'un fiato dai suoi colleghi e da chi gli ha voluto bene. Tutto questo in 'Caro maestro' in uscita a quasi 15 anni dalla scomparsa (nel prossimo febbraio) di quello che può considerarsi tra i più grandi giornalisti sportivi italiano dell'ultimo mezzo secolo. E nel prossimo luglio saranno 40 anni dall'edizione che stabilì il record nazionale di copie vendute del Corriere dello Sport-Stadio, un milione e 700.000, in coincidenza con la vittoria dell'Italia ai Mondiali di Spagna, diretto da Tosatti.

Il libro è una raccolta di testimonianze vissute che riguardano la carriera giornalistica di Giorgio Tosatti ricostruita da tutti gli attori (giornalisti, tipografi, segretari, ecc.) che hanno collaborato con lui durante il corso della sua vita professionale. L'introduzione è di Daniele Tosatti, figlio di Giorgio. La prima prefazione della signora Ivana, la moglie di Giorgio, la seconda prefazione di Bruno, l'altro figlio di Giorgio. Gli autori dei vari ricordi sono oltre 50 tra cui: Sergio Neri, Enrico Maida, Luigi Ferrajolo, Antonio Corbo, Alberto Polverosi, Mauro De Cesare, Fulvio Solms, Adalberto Bortolotti, Enzo D'Orsi, Stefano Barigelli, Gianfranco Coppola, Alessandro Vocalelli, Italo Cucci, Mario Arceri, Massimo Perrone, Renato D'Ulisse, Franco Pagliari, Franco Recanatesi, Antonio Maglie, Fabio Capello (Tosatti è stato nominato direttore tecnico ad honorem), Franco Ordine, Dario Torromeo, Fabio Monti.

L'editore è Carlo Fontanelli, titolare della Geo Edizioni di Empoli e il ricavato del libro andrà in beneficenza alla fondazione Heal. (ANSA).