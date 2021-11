Nuoto: Tricolori vasca corta; Pellegrini vince ultimo 200 sl

(ANSA) - RICCIONE, 30 NOV - 'Last Free 200'. Così Federica Pellegrini aveva ribattezzato, sui propri social, l'ultima gara nei 200 stile libero della sua carriera, quella che si è svolta oggi a Riccione e che era valida per i campionati italiani in vasca corta. La Divina del nuoto azzurro voleva chiudere in bellezza ed è stata di parola, visto che ha chiuso al primo posto. Subito dopo la fine della gara tutto il pubblico presente si è alzato in piedi e ha tributato una lunga standing ovation alla campionessa finalista in cinque diverse edizioni delle Olimpiadi che, rivolgendosi al pubblico mentre lei era ancora in vasca, ha accennato un inchino e ha fatto il gesto del cuore con le mani. (ANSA).