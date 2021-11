Credito sportivo: finanziati lavori palestra nel Trevigiano

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - L'Istituto per il Credito Sportivo (Ics) ha contribuito al finanziamento della appena inaugurata palestra comunale di Zero Branco (Treviso), un piccolo centro, con poco più di diecimila abitanti, dove però sono più di 1400 i ragazzi che praticano sport negli impianti pubblici.

L'esigenza di realizzazione dell'impianto, ampliamento del già esistente palazzetto dello sport - informa l'Ics - è stata dovuta proprio per soddisfare la crescente richiesta di spazi.

In soli otto mesi sono stati conclusi i lavori che hanno portato alla realizzazione di un impianto moderno e funzionale, caratterizzato dal riscaldamento della pavimentazione e da un impianto di illuminazione a led. (ANSA).