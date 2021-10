Atletica, Lamme - Jepkosgei vincono maratona di Londra

Poco meno di 40mila corridori hanno preso parte oggi alla maratona di Londra, tornata in calendario nel suo 40esimo anniversario, dopo 18 mesi di assenza dal calendario internazionale a causa dell'emergenza pandemica. Un'edizione speciale, "la piu' memorabile" nelle parole del direttore di gara Hugh Brasher perché segna il ritorno di una delle piu' celebri corse al mondo, dopo che lo scorso anno era stata disputata da una ristretta elite di corridori professionisti lungo un anello attorno a St James's Park. Un simbolico nuovo inizio anche per il Regno Unito, tra le nazioni piu' colpite dalla pandemia, dove anche negli ultimi sette giorni sono stati registrati oltre 240mila nuovi contagi. Anche per questo è stato predisposto un severo protocollo medico-sanitario attorno alla gara: non solo tutti i partecipanti si sono dovuti presentare al via muniti di un tampone negativo, e con non piu' di un accompagnatore, ma anche lungo tutto il percorso - da Greenwich fino all'arrivo a Buckingham Palace - l'organizzazione ha predisposto controlli per evitare assembramenti di pubblico. "E' stata piu' di una maratona, ma una vera gioia - il commento di Brashar -. Siamo riusciti a riunire migliaia di persone in sicurezza, la cosa che piu' ci è mancata nell'ultimo anno e mezzo". Oltre ai 36mila partecipanti a Londra, divisi in piccoli gruppi per favorire partenze scaglionate nell'arco di un'ora e mezza, altrettanti - sparsi in tutto il mondo - hanno preso parte in maniera virtuale alla corsa attraverso un'apposita app. In campo maschile si è affermato l'etiope Sisay Lemma, cogliendo la vittoria piu' importante della sua carriera.