Canottaggio: Mondiali junior, 7 medaglie Italia, una è d'oro

L'Italia chiude i Mondiali Junior di canottaggio a Plovdiv con un 'bottino' di 7 medaglie: 1 oro, 5 argenti, 1 bronzo. Ciò consente agli azzurri di piazzarsi al quinto posto nel medagliere per nazioni, vinto dagli Usa con 4 medaglie (3-0-1), e di risultare il secondo paese per numero di podi conquistati, dietro solo alla Germania con 9 medaglie (2-3-4).

E' stata un'Italia che, presente in tutte e 14 le specialità del programma, e che ha piazzato 13 equipaggi in finale. L'oro è stato vinto dal Quattro con maschile formato da Simone Pappalepore, Emilio Pappalettera, dai gemelli Marco e Luca Vicino (fratelli di Giuseppe Vicino, bronzo olimpico di Tokyo 2020 in quattro senza) e che insieme al timoniere Andrea Pagliaro hanno dominato una finale dove la medaglia d'argento è andata alla Turchia, mentre quella di bronzo alla Francia.