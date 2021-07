Atletica: meeting Montecarlo, Jacobs terzo nei 100

Terzo posto per Marcell Jacobs nei 100 metri della tappa monegasca della Diamond League. Il primatista italiano, con il tempo di 9"99, è stato preceduto dallo statunitense Ronnie Baker (9"91) e dal sudafricano Akani Simbine (9"98). Settimo tempo per Filippo Tortu in 10"17. Jacobs si è messo alle spalle alcuni dei sicuri protagonisti dei Giochi di Tokyo, tra i quali il bronzo mondiale in carica Andre De Grasse (Canada, 10"00) ed il leader mondiale 2021 Trayvon Bromell (Usa), uomo da 9"77 in stagione, 10"01 stasera all'Herculis dello stadio Louis II. Il rappresentante delle Fiamme Oro ha superato anche l'altro americano qualificato per i Giochi, Fred Kerley, sesto in 10"15.