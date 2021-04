Golf: The Masters, Matsuyama primo giapponese a vincere un major

Hideki Matsuyama vince l'Augusta Masters ed entra nella storia del golf, come primo giapponese a vincere un major. Il 29enne ha conquistato ieri la giacca verde dell'85ma edizione del torneo statunitense chiudendo a -10 sul percorso dell'Augusta National Golf Club, in Georgia. Il giapponese ha battuto per un colpo l'americano Will Zalatoris e per tre gli altri due statunitensi Xander Schauffele e Jordan Spieth, conquistando il suo sesto titolo del Pga Tour. Unico azzurro del The Masters, Francesco Molinari ha chiuso 52mo (+9) su 54 giocatori che hanno superato il taglio di metà gara.