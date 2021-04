Judo: Milani vince ad Antalya, per Italia pass Giochi

L'azzurra Francesca Giordani ha vinto la prova del Grande Slam del judo svoltasi ad Antalya, nella categoria dei 48 kg donne. Quella della Giordani, che dopo questo successo ha fatto ottenere all'Italia una carta olimpica per Tokyo, è stata una giornata da ricordare, perché nei quarti di finale ha battuto la campionessa olimpica in carica, l'argentina Paula Pareto. Poi la finale è stata tutta italiana, perché la Giordani ha affrontato l'altra azzurra Francesca Giorda, che nulla ha potuto contro la compagna di nazionale, oggi in stato di grazia.