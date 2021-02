Sci nordico: Pellegrino 3/o a Ulricehamn

Dopo tre vittorie consecutive nelle sprint a tecnica libera arriva a Ulricehamn un terzo posto per Federico Pellegrino, in una finale molto combattuta. La vittoria in questa prova di Coppa del mondo è andata a Oskar Svensson con il tempo di 2'55″34, davanti al russo Gleb Retivykh per 14 centesimi e a Pellegrino, che al fotofinish supera il francese Richard Jouve, grazie ad un allungo finale vincente. Gara difficile che permette però a Pellegrino di mantenere il pettorale rosso di leader della classifica sprint con 414 punti, davanti a Retivykh con 369.

Fra le donne, Greta Laurent esce ai quarti, mentre sul podio ci sono le svedesi Maja Dahlqvist, davanti a Johanna Hagstroem per 30 centesimi e all'americana Jessie Diggins per 39.