Coronavirus, rinviati a lunedì i colloqui Spadafora-Federazioni

Sono stati rinviati a lunedì per impegni governativi i colloqui previsti oggi tra il ministro Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, e le maggiori Federazioni sportive. Ieri c'era stato quello con la Federcalcio, che ha presentato al ministro le sue richieste in un incontro definito lungo e cordiale che ha offerto spunti di riflessione in vista del decreto di aprile.

Il programma prevedeva call conference anche con le Federazioni di pallavolo, basket, tennis, ciclismo, nuoto e atletica, per porre le basi per il piano straordinario annunciato in vista della possibile ripresa delle attività.