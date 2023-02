Ligue1: vittorie Lione e Lilla, clou è Marsiglia-PSG

Il Psg se la passa proprio male. Fuori dalla coppa nazionale, rischia in Champions dopo lo 0-1 col Bayern, si è fatto rimontare dal Lilla e ha vinto 4-3 solo per una perla di Messi. E ora deve affrontare l'agguerrito Marsiglia che, se vince, si porta a -2 e può riaprire la corsa scudetto. Il tecnico Galtier vede sempre più traballare la sua panchina. Il Monaco, terzo dopo avere scavalcato il Lens, affronta una squadra in grande forma come il Nizza.

Il quadro della 25/ma giornata

Lilla-Brest 2-1

Angers-Lione 1-3

Montpellier-Lens ore 21

Lorient-Auxerre domenica ore 13

Ajaccio-Troyes ore 15

Clermont-Strasburgo

Nantes-Rennes

Reims-Tolosa

Monaco-Nizza ore 17.06

Marsiglia-Paris SG ore 21