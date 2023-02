LaLiga, Real Madrid-Atletico Madrid finisce 1-1

Real Madrid-Atletico Madrid finisce 1-1. Il Barcellona, atteso in Almeria, può allungare ancira in vetta. Scattante in Europa, il Siviglia continua a stentare in Liga , e' appena a -3 dalla zona retrocessione. Servono tre punti con l'Osasuna. Sta appena meglio il Villarreal, reduce da 4 ko di fila, serie nera che conta di interrompere col Getafe. L'addio di Gattuso non ha prodotto giovamento al Valencia, che continua a perdere ed e' penultimo.

Il quadro della 23/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICHE)

Elche-Betis 2-3

Espanyol-Maiorca sabato 2-1

Cadice-Vallecano 1-0

Real Madrid-Atletico Madrid 1-1

Valencia-Real Sociedad ore 21

Athletic Bilbao-Girona domenica ore 14

Celta Vigo-Valladolid 16.15

Almeria-Barcellona ore 18.30

Siviglia-Osasuna ore 21

Villarreal-Getafe lunedì ore 21